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Годовой абонемент на парковку в Сочи обойдется почти в 60,5 тысяч рублей

В Сочи с 2025 года начнут действовать абонементы на платную парковку.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи с 9 января 2025 года начнут действовать абонементы на платные парковочные пространства. Об этом сообщает мэрия курорта.

«Предусмотрены два вида абонементов: месячный и годовой. Стоимость абонементов составит: в месяц — 7 138,3 рубля, в год — 60 465,6 рубля», — рассказали в городской администрации.

Платные парковки организованы на 32 улицах Сочи. Они расположены в Центральном, Хостинском и Адлерском районах города. Отмечается, что по ночам и в выходные оплата не взымается. Кроме того, в период новогодних праздников парковки также будут бесплатными.

Ранее сообщалось, что на маршруты в Сочи вышли 32 новых экологичных автобуса.