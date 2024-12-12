«Южный скоростной периметр» в Краснодаре оценили в 80 млрд рублей

Замглавы Краснодара Владимир Архипов назвал ориентировочную сумму для постройки дороги «Южного скоростного периметра». Она пройдет от улицы Бородинской, через улицу им. Валерия Гассия и до Воронежской. Проект разработали с двумя мостами через озеро Старая Кубань. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РБК Юг (18+).
Как стало известно со слов Архипова, эксперты оценили стоимость новой трассы в 80 млрд рублей. Проектно-изыскательные работы обойдутся в 500 млн рублей. При этом протяженность магистральной улицы планируется в 7,14 км. Строительство объекта будет происходить в 2026—2035 годах при условии возможности финансирования.
Благодаря «Южному скоростному периметру» из микрорайона Гидростроителей предусмотрят дополнительные съезды на пересечениях улиц Автолюбителей, им. Валерия Гассия, им. Невкипелого и эстакады от улицы им. Снесарева до озера Старая Кубань. Кроме того, в проект внесли две транспортные развязки на пересечении улицы Бородинской и на территории «Солнечного острова».
— Строительство дороги позволит снизить число заторовых ситуаций на въезде в город более чем на 30% и сократить время движения автомобильного транспорта до центральной части города, — сказал Владимир Архипов.
Ранее проект уже вносили в генплан Краснодара 2020 года. В 2022 году после общественных обсуждений с жителями мкр. Гидростроителей документацию по планировке строительства «Южного скоростного периметра» отослали для исправлений. Эксперты планировали рассмотреть возможность корректировки с учетом предложений горожан.
Разработку сохранили в едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования 2024 года.