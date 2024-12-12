«Южный скоростной периметр» в Краснодаре оценили в 80 млрд рублей

Благодаря «Южному скоростному периметру» из микрорайона Гидростроителей предусмотрят дополнительные съезды на пересечениях улиц Автолюбителей, им. Валерия Гассия, им. Невкипелого и эстакады от улицы им. Снесарева до озера Старая Кубань. Кроме того, в проект внесли две транспортные развязки на пересечении улицы Бородинской и на территории «Солнечного острова».