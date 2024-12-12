Курсирующий по Дону «Метеор» стал символом новой тысячерублевой купюры

Также на право быть символом новой тысячерублевой купюры претендовали Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главный корпус Казанского университе. На лицевой стороне купюры будут изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: башня Кремля, Нижегородская ярмарка, Борские мосты, стадион и знаменитая стрелка Оки и Волги.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Министерство транспорта Ростовской области совместно с АО «СПК “Дон”» планируют поэтапно увеличивать пассажирский флот региона. До конца 2024 года в область поставят «Метеор 120Р» на подводных крыльях. Его поставят на маршрут от Таганрога до станицы Романовской, а в перспективе — до Калача-на-Дону Волгоградской области. В 2026 году будут приобретены судна «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р», а в 2027 году еще два судна на подводных крыльях морского класса «Метеор М» для использования на морских линиях в Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту.