Деньги на замену лифтов в Самарской области выделят на федеральном уровне

«У меня был разговор на эту тему с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Есть ряд договоренностей, в том числе о встрече главы региона с одним из производителей, который хотел бы разместить производственную площадку в у нас. Шаг за шагом будем менять эту историю, обновлять лифтовое хозяйство. Мы все понимаем, что лифт — вещь очень нужная, но если её не обслуживать, то она превращается в опасную, с нехорошими последствия», — пояснил Владимир Кошелев.