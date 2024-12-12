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Деньги на замену лифтов в Самарской области выделят на федеральном уровне

Депутат ГД РФ Владимир Кошелев назвал условия, которые должно выполнить правительство Самарской области для получения финансирования из федерального бюджета.

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев считает, что проблемой замены лифтов надо заниматься серьёзно.

«Начнем с того, что проблема эта очень и очень застарелая, и в Самаре, по большому счету, темой лифтового хозяйства не занимались десятилетиями. Сейчас нынешнему правительству региона, и нам вместе с ними, придется серьезно поработать, чтобы разгрести это “наследство”, которое нам досталось», — заявил парламентарий в интервью samara.aif.ru.

По его словам, работа идет и в сфере законодательства, на федеральном уровне. В ближайшее время должен быть сформирован реестр федеральных компаний, занимающихся монтажом и обслуживанием лифтового хозяйства, имеющих возможность организации диспетчерских служб, программы обновления.

Ключевым фактором для регионов становится наличие собственных предприятий по производству лифтов.

«У меня был разговор на эту тему с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Есть ряд договоренностей, в том числе о встрече главы региона с одним из производителей, который хотел бы разместить производственную площадку в у нас. Шаг за шагом будем менять эту историю, обновлять лифтовое хозяйство. Мы все понимаем, что лифт — вещь очень нужная, но если её не обслуживать, то она превращается в опасную, с нехорошими последствия», — пояснил Владимир Кошелев.

Он высказал своё мнение об инструментах финансирования программы замены лифтов. Ранее министр ЖКХ Самарской области Михаил Белоусов, обсуждая эту тему, предложил вернуть деньги со спецсчетов МКД обратно, в Фонд капремонта, чтобы использовать их для замены лифтов. Но не весь жилой фонд в Самаре имеет лифты, поэтому слова министра активно обсуждались жителями, которые посчитали, что за их счёт кто-то получит преференции.

Владимир Кошелев рассказал о другой схеме финансирования, которая не предусматривает пересмотр прав собственников на выбор обслуживания МКД.

«Тема обсуждается на федеральном уровне, в ближайшее время будут выделяться средства на модернизацию лифтового хозяйства по всей стране на принципах софинансирования с регионом», — рассказал он.

При выделении финансирования будут учитывать наличие на территории региона производства лифтов, поэтому губернаторам стоит хорошо подготовится, чтобы быть включенными в программу. Кроме модернизации лифтового оборудования, программа предусматривает выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по импортозамещению и насыщению рынка отечественным оборудованием.

ЖКХ