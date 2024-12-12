Деньги на замену лифтов в Самарской области выделят на федеральном уровне

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев считает, что проблемой замены лифтов надо заниматься серьёзно.
«Начнем с того, что проблема эта очень и очень застарелая, и в Самаре, по большому счету, темой лифтового хозяйства не занимались десятилетиями. Сейчас нынешнему правительству региона, и нам вместе с ними, придется серьезно поработать, чтобы разгрести это “наследство”, которое нам досталось», — заявил парламентарий в интервью samara.aif.ru.
По его словам, работа идет и в сфере законодательства, на федеральном уровне. В ближайшее время должен быть сформирован реестр федеральных компаний, занимающихся монтажом и обслуживанием лифтового хозяйства, имеющих возможность организации диспетчерских служб, программы обновления.
Ключевым фактором для регионов становится наличие собственных предприятий по производству лифтов.
«У меня был разговор на эту тему с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Есть ряд договоренностей, в том числе о встрече главы региона с одним из производителей, который хотел бы разместить производственную площадку в у нас. Шаг за шагом будем менять эту историю, обновлять лифтовое хозяйство. Мы все понимаем, что лифт — вещь очень нужная, но если её не обслуживать, то она превращается в опасную, с нехорошими последствия», — пояснил Владимир Кошелев.
Он высказал своё мнение об инструментах финансирования программы замены лифтов. Ранее министр ЖКХ Самарской области Михаил Белоусов, обсуждая эту тему, предложил вернуть деньги со спецсчетов МКД обратно, в Фонд капремонта, чтобы использовать их для замены лифтов. Но не весь жилой фонд в Самаре имеет лифты, поэтому слова министра активно обсуждались жителями, которые посчитали, что за их счёт кто-то получит преференции.
Владимир Кошелев рассказал о другой схеме финансирования, которая не предусматривает пересмотр прав собственников на выбор обслуживания МКД.
«Тема обсуждается на федеральном уровне, в ближайшее время будут выделяться средства на модернизацию лифтового хозяйства по всей стране на принципах софинансирования с регионом», — рассказал он.
При выделении финансирования будут учитывать наличие на территории региона производства лифтов, поэтому губернаторам стоит хорошо подготовится, чтобы быть включенными в программу. Кроме модернизации лифтового оборудования, программа предусматривает выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по импортозамещению и насыщению рынка отечественным оборудованием.