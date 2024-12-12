Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом Мешкова не смог попасть на оборотную сторону новой купюры Банка России

Символом новой тысячерублевой купюры Банка России станет теплоход «Метеор».

Источник: Коммерсантъ

Он стал лидером на проводившемся голосовании, сообщили в Банке России. Новая банкнота может поступить в оборот в конце 2025 года.

В конкурсе по выбору символа для оборотной стороны тысячерублевой купюры было представлено 25 вариантов, в том числе и дом Мешкова в Перми. В лидеры вышли: дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского университета.

Лицевую сторону тысячерублевой купюры представили в 2023 году. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: башня Кремля, Нижегородская ярмарка, Борские мосты, стадион и знаменитая стрелка Оки и Волги.