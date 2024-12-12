Дом Мешкова не смог попасть на оборотную сторону новой купюры Банка России

В конкурсе по выбору символа для оборотной стороны тысячерублевой купюры было представлено 25 вариантов, в том числе и дом Мешкова в Перми. В лидеры вышли: дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского университета.