Стал известен срок открытия станции метро «Спортивная» Новосибирска

На пресс-конференции Андрей Травников заявил, что все условия для ввода станции в эксплуатацию к следующему хоккейному сезону уже созданы. Однако проблемы возникли из-за «излишней доверчивости» к муниципальному предприятию «Метро Мир», которое занималось проектированием объекта. Несмотря на это, строительные работы практически завершены, а серьёзных недостатков в конструкциях не выявлено.