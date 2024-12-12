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Стал известен срок открытия станции метро «Спортивная» Новосибирска

Сроки завершения строительства станции метро «Спортивная», расположенной рядом с ледовым дворцом «Сибирь Арена», снова перенесены.

Источник: Сиб.фм

Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что запуск станции до завершения текущего хоккейного сезона невозможен.

На пресс-конференции Андрей Травников заявил, что все условия для ввода станции в эксплуатацию к следующему хоккейному сезону уже созданы. Однако проблемы возникли из-за «излишней доверчивости» к муниципальному предприятию «Метро Мир», которое занималось проектированием объекта. Несмотря на это, строительные работы практически завершены, а серьёзных недостатков в конструкциях не выявлено.

Изначально планировалось открыть станцию 1 сентября 2022 года, но сроки неоднократно сдвигались. В процессе строительства контракт с подрядчиком, компанией «Спецтрансстрой», был расторгнут по решению мэрии.

метро