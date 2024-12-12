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Как изменятся тарифы на «коммуналку»: власти назвали предельный индекс для Калининградской области в 2025 году

Цены подскочат с 1 июля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Власти утвердили предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на 2025 год. Об этом говорится на сайте правительства области.

Во всех 22 муниципалитетах региона с 1 июля цены на ЖКУ поднимутся максимум на 17,4%. На повышение стоимости, согласно указу, повлиял прогноз темпов потребления центрального отопления, газа, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, обращения с ТКО, численность населения и другие факторы.

Областная служба по государственному регулированию цен и тарифов прогнозировала, что цены на ЖКХ подскочат в Калининградской области минимум на 6%. Введение новых индексов проконтролирует ФАС.