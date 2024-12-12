Минниханов поблагодарил строителей за создание трех дорожных объектов в Татарстане

«Барлык юл һәм төзелеш хезмәткәрләренә чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә! Сезнең көндәлек фидакяр хезмәтегез нәтиҗәсе буларак, халкыбыз республикада уңайлы һәм имин юлларда йөри. Рәхмәт! Алга таба да шулай нәтиҗәле эшлик! (в переводе с татарского — “От всей души хочу поблагодарить всех дорожных и строительных работников! Благодаря вашему ежедневному самоотверженному труду наши жители ездят по республике комфортными и безопасными дорогами. Спасибо! Давайте и дальше будем работать так же эффективно!”)» — добавил Рустам Минниханов.