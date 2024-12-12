Уфимский памятник всё ещё может попасть на 1000-рублёвую купюру

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», — сообщила Эльвира Набиуллина.