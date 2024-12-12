Уфимский памятник всё ещё может попасть на 1000-рублёвую купюру

В онлайн-голосовании приняли участие 700 тыс. человек. Большинство из них выбрали теплоход на подводных крыльях «Метеор». Уфимский памятник Салавату Юлаеву оказался на 4 месте. На 2 — казанский Дворец земледельцев, на 3 — саратовский железнодорожный мост через Волгу.
Из комментария главы Центробанка следует, что на купюру могут попасть все или многие лидеры голосования.
«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», — сообщила Эльвира Набиуллина.
Презентация обновлённой купюры намечена на конец 2025 года. В обращение уже выпущены обновленные 100 и 5000 рублей. В планах Банка России модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей. Отбор символов для этих банкнот будет происходить также при участии экспертного сообщества и с учетом народного голосования, сказали в ЦБ.
Напомним, год назад регулятор отменил выпуск новой 1000-рублёвой купюры, чтобы «доработать дизайн». На ней размещалось изображение уфимского объекта — особняка купчихи Елены Поносовой-Молло, где сейчас находится этнографический музей, и Казанского кремля. Споры православных активистов вызвало отсутствие креста на дворцовой церкви. В итоге было решено полностью заменить «картинку» банкноты.