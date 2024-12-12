Иногородние компании планируют застроить территорию в центре Перми

Несколько иногородних застройщиков подали заявки на участие в аукционе по реновации территории в центре Перми, где ранее располагался кинотеатр «Премьер». Об этом свидетельствует документ Министерства строительства Пермского края.
Всего за право реновации района поборются семь девелоперов: екатеринбургские ООО СЗ «Эталон Урал-1», ООО «СЗ Премьер» (ООО «Дюна-Строй»), московское ООО СЗ «Альфа» (ООО «Дарс Девелопмент») «, а так же ООО СЗ “Проспект Девелопмент”, ООО “Строитель”, ООО “Рост и развитие” и ООО СЗ “Мотовилихинский-11”.
Торги пройдут 17 декабря. Стоимость лота оценили в 7,89 миллионов рублей. По условиям соглашения, выигравший застройщик должен будет расселить 26 многоквартирных домов и обеспечить район социальной инфраструктурой.