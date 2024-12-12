Новосибирские компании ищут рабочих в КНДР

По его словам, северокорейские работники привлекательны из-за сочетания низкой заработной платы (ниже, чем у мигрантов из Средней Азии), широкого спектра специальностей и высокой дисциплины. Цыбизов отметил, что культурные особенности северокорейцев способствуют повышенной производительности труда и ответственности. К тому же, они, как правило, не приезжают с большим количеством родственников, что снижает социальную нагрузку.