Новосибирские компании ищут рабочих в КНДР

Новосибирские предприниматели рассматривают возможность привлечения на работу специалистов из Северной Кореи для решения острого дефицита кадров в регионе. Об этом редакции Infopro54 заявил учредитель завода «Алсиб» Евгений Цыбизов.
По его словам, северокорейские работники привлекательны из-за сочетания низкой заработной платы (ниже, чем у мигрантов из Средней Азии), широкого спектра специальностей и высокой дисциплины. Цыбизов отметил, что культурные особенности северокорейцев способствуют повышенной производительности труда и ответственности. К тому же, они, как правило, не приезжают с большим количеством родственников, что снижает социальную нагрузку.
Дефицит кадров в Новосибирской области достиг критической точки: на одну вакансию приходится 4,6 безработных — максимальный показатель с 2005 года.
Цыбизов подчеркнул, что для привлечения северокорейских специалистов необходимо создать соответствующие условия проживания, например, рабочие поселки, аналогичные тем, что уже существуют в крупных компаниях и в других регионах России.
В первом квартале 2025 года планируется провести детальный анализ всех аспектов проекта, собрать заявки от новосибирских компаний и начать привлечение первого контингента работников на Дальнем Востоке, ближе к Посольству КНДР, для более быстрого решения организационных вопросов.
Цыбизов подчеркнул, что страна активно ищет пути привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, стараясь избежать социальных и криминальных проблем, часто сопутствующих миграции.