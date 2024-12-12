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В Омске сдали долгострой на улице Малиновского

На улице Малиновского в Омске завершено строительство 9-этажного жилого дома по адресу Малиновского, 16/2.

Новый дом включает 108 квартир, из которых 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных, общей площадью 5,2 тыс. кв. м.

Разрешение на строительство было выдано в феврале 2009 года, однако завершение проекта затянулось до 2024 года. Застройщиком выступил жилищно-строительный кооператив «Малиновского-2015».

Застройка улицы была под контролем ООО «ПКФ “СМУ-1 КПД” и Юрия Заборовского, который был арестован в 2009 году и приговорен к 5 годам заключения за растрату средств дольщиков. В 2021 году он вышел на свободу. Напомним, ранее мы писали, что долгострой в омском ЖК “На Кирова” снова не сдали в срок.

недвижимость