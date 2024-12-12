В Омске сдали долгострой на улице Малиновского

Застройка улицы была под контролем ООО «ПКФ “СМУ-1 КПД” и Юрия Заборовского, который был арестован в 2009 году и приговорен к 5 годам заключения за растрату средств дольщиков. В 2021 году он вышел на свободу. Напомним, ранее мы писали, что долгострой в омском ЖК “На Кирова” снова не сдали в срок.