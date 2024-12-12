Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар и юань подорожали, российский рубль упал в цене на торгах 12 декабря

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел на торгах 12 декабря, доллар и юань выросли в цене. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0294 — его курс составил Br3,485 за $1.

Курс юаня повысился на Br0,0649 и составил Br4,8047 за 10 юаней.

Курс российского рубля упал на Br0,0319 и составил Br3,3486 за 100 российских рублей.

экономика
валюта