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Доллар снова подорожал в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,91 тенге, поднявшись на 5,17 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос на 0,95 тенге, до 72,13 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,77−523,08 тенге, евро — по 545,51−552,61 тенге, рубли — по 4,98−5,09 тенге.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти на торгах 12 декабря.

Стоимость нефти марки Brent торгуется около 73 долларов за баррель, добавив 0,24%. Фьючерсы на американскую нефть WTI составили 73,69 доллара за баррель, что на 1,03% дороже, чем на предыдущей сессии.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,05 тенге, евро — в 534,82 тенге, рубля — в 5,06 тенге.

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