Скандальную транспортную реформу в Волгоградской области отложили до лета

Напомним, ранее в облкомтрансе заявляли, что с 16 декабря запланировано урезание схем движения пригородных маршруток, связывающих Волгоград с Волжским, Краснослободском и Городищенским районом. Планировалось, что маршрутки № 123, 160, 159, 260, 174 и 110 должны были останавливаться в Тракторозаводском районе и около железнодорожного вокзала, после чего пассажирам пришлось бы пересаживаться на городской общественный транспорт.