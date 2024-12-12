Скандальную транспортную реформу в Волгоградской области отложили до лета

Об этом сообщил на пресс-конференции, которая идет в эти минуты в РИАЦ, заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев, передает V102.RU.
По словам чиновника, сокращение схемы движения пригородных маршруток переносится до лета следующего года. Владимир Медведев отметил, что властям надо еще раз взвесить все решения, направленные на сбалансирование интересов перевозчиков и пассажиров.
Напомним, ранее в облкомтрансе заявляли, что с 16 декабря запланировано урезание схем движения пригородных маршруток, связывающих Волгоград с Волжским, Краснослободском и Городищенским районом. Планировалось, что маршрутки № 123, 160, 159, 260, 174 и 110 должны были останавливаться в Тракторозаводском районе и около железнодорожного вокзала, после чего пассажирам пришлось бы пересаживаться на городской общественный транспорт.
Это нововведение вызвало бурю возмущения у пассажиров. По их мнению, это бы привело к увеличению времени на поездки, а также к дополнительным расходам.