Иордания и Казахстан запускают прямые рейсы и обсуждают совместные проекты

Иорданская сторона выразила высокий интерес в импорте казахстанского зерна, используя альтернативные транспортные маршруты, в том числе через Каспийское море. Казахстан со своей стороны заинтересован в использовании потенциала порта Акаба для экспорта своих товаров на иорданский рынок и рынки стран MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки).