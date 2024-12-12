Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом

«Понимаем, что есть сезонная спекуляция, сезонное повышение, обострение к Новому год всегда идет. Давайте определимся — по 31 позиции, по которым у нас подписано соглашение с торговыми сетями, у нас точно цены должны быть выдержаны», — заявил Аксенов в рамках совещания, кадры которого опубликованы в официальном Telegram-канале главы республики.