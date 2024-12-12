Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом

«Понимаем, что есть сезонная спекуляция, сезонное повышение, обострение к Новому год всегда идет. Давайте определимся — по 31 позиции, по которым у нас подписано соглашение с торговыми сетями, у нас точно цены должны быть выдержаны», — заявил Аксенов в рамках совещания, кадры которого опубликованы в официальном Telegram-канале главы республики.
Он уточнил, что речь идет о соглашении с торговыми сетями о розничной надбавке на социально значимые продовольственные товары не выше 5%.
«По ярмаркам такая же картина: убедиться, что цены предусмотрены соглашением, а не просто “вольные торги” с непонятными ценниками. Перед Новым годом праздничный стол для людей дороже не должен стоить», — поручил он.
Социальные товары на полках крымских магазинов помечены отличительным синим ценником с пометкой «социальная цена». Перечень товаров, участников соглашения и цен размещен на сайте минпромполитики в рубрике «Ценообразование», информация обновляется ежедневно. Если цена не соответствует, пожаловаться можно на горячую линию министерства, приложив фото и адрес магазина, советовал ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики республики Анатолий Гук.