В Ростове с 2025 года вырастут штрафы на проезд грузовиков через город

«Увеличение штрафов — это долгожданное решение, которое поможет сделать наши города безопаснее и комфортнее. Такой размер штрафа будет носить профилактический характер: водителям транзитного большегрузного транспорта сокращать путь через города станет экономически невыгодно. Это положительно скажется на движении не только в Ростове-на-Дону, но и в других населенных пунктах», — считает Алексей Логвиненко.