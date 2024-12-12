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В Ростове с 2025 года вырастут штрафы на проезд грузовиков через город

В Ростове-на-Дону с начала 2025 года вырастут штрафы за проезд грузовиков через город. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

За проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» вместо 500 рублей нужно будет платить 5000 рублей. Также вводится ответственность за повторное нарушение —10 тысяч рублей.

«Увеличение штрафов — это долгожданное решение, которое поможет сделать наши города безопаснее и комфортнее. Такой размер штрафа будет носить профилактический характер: водителям транзитного большегрузного транспорта сокращать путь через города станет экономически невыгодно. Это положительно скажется на движении не только в Ростове-на-Дону, но и в других населенных пунктах», — считает Алексей Логвиненко.

Он выразил надежду, что такая мера будет основанием для того, чтобы водители соблюдали ПДД. В качестве примера он привёл опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где такое решение сработало.

штрафы