В Ростове с 2025 года вырастут штрафы на проезд грузовиков через город

За проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» вместо 500 рублей нужно будет платить 5000 рублей. Также вводится ответственность за повторное нарушение —10 тысяч рублей.
«Увеличение штрафов — это долгожданное решение, которое поможет сделать наши города безопаснее и комфортнее. Такой размер штрафа будет носить профилактический характер: водителям транзитного большегрузного транспорта сокращать путь через города станет экономически невыгодно. Это положительно скажется на движении не только в Ростове-на-Дону, но и в других населенных пунктах», — считает Алексей Логвиненко.
Он выразил надежду, что такая мера будет основанием для того, чтобы водители соблюдали ПДД. В качестве примера он привёл опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где такое решение сработало.