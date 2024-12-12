На СвЖД появятся новые пригородные маршруты и больше «Финистов»

В новом трехлетнем графике движения поездов, который начнет действовать с 15 декабря 2024 года, на Свердловской железной дороге в пригородном сообщении появятся новые маршруты. На большем количестве действующих и новых маршрутов в Свердловской области будут курсировать современные отечественные поезда «Финист».Новые ежедневные межрегиональные пригородные поезда назначены на направлении Екатеринбург — Челябинск. Электропоезд «Финист» № 7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 07:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18. Поезд № 7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18:25 и прибывать в Челябинск в 22:43. Остановки на о.п. Первомайская, станциях Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.
Количество рейсов «Финистов» на направлении Екатеринбург — Бокситы по просьбам жителей населенных пунктов севера Свердловской области увеличится до двух раз в день. С 15 декабря новый поезд № 7075 будет отправляться из Екатеринбурга в 17:24 (здесь и далее время местное), прибывать на станцию Бокситы в 01:05. В обратном направлении поезд № 7076 начнет курсировать с 16 декабря: отправление со станции Бокситы в 01:21, прибытие в Екатеринбург в 09:16.
Поезда «Финист» сообщением Екатеринбург — Карпинск начнут курсировать ежедневно (вместо двух раз в неделю). Поезд № 7077 будет отправляться из Екатеринбурга в 06:35 и прибывать в Карпинск в 13:59. Обратный рейс № 7078: отправление в 14:57, прибытие в Екатеринбург в 22:08.
Поездам «Финист» сообщением Аэропорт Кольцово — Качканар — Аэропорт Кольцово будет добавлена остановка на о.п. Компрессорный Завод. У жителей Екатеринбурга появится больше вариантов для поездок внутри агломерации, в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ). Нумерация поездов будет изменена на № 7061/7072 (в настоящее время № 7073/7074).В целом в пригородном сообщении на СвЖД новым графиком предусмотрено 413 пригородных поездов, в том числе 75 поездов «Финист», четыре поезда «Ласточка» и 28 «летних». Кроме того, в новом графике скорректировано время прибытия/отправления некоторых электричек, изменена нумерация составов.15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения пассажирских поездов. Он будет действовать до 12 декабря 2027 года. При необходимости два раза в год (в марте и октябре) график будет корректироваться.