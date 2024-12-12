На СвЖД появятся новые пригородные маршруты и больше «Финистов»

Поездам «Финист» сообщением Аэропорт Кольцово — Качканар — Аэропорт Кольцово будет добавлена остановка на о.п. Компрессорный Завод. У жителей Екатеринбурга появится больше вариантов для поездок внутри агломерации, в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ). Нумерация поездов будет изменена на № 7061/7072 (в настоящее время № 7073/7074).В целом в пригородном сообщении на СвЖД новым графиком предусмотрено 413 пригородных поездов, в том числе 75 поездов «Финист», четыре поезда «Ласточка» и 28 «летних». Кроме того, в новом графике скорректировано время прибытия/отправления некоторых электричек, изменена нумерация составов.15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения пассажирских поездов. Он будет действовать до 12 декабря 2027 года. При необходимости два раза в год (в марте и октябре) график будет корректироваться.