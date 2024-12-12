Поддержка несырьевых экспортеров стала государственной задачей

Еще одно направление, которое будет не столько осваиваться российскими экспортерами, сколько масштабироваться шире, — партнерство и кооперация с компаниями в дружественных странах, прогнозирует Онищенко. Это направление помогает как выходить на рынки стран, с компаниями которых создана кооперация, так и реализовывать продукцию в иные страны. Кооперация может применяться не только при производстве традиционных товаров, но и продукции креативных индустрий в формате совместного создания или сопродюсирования.