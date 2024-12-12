В Новосибирске с 1 января увеличат размер госпошлины на развод до 5 тысяч рублей

Стоимость государственной пошлины за развод увеличится с 650 до 5 000 рублей, независимо от того, разводятся ли супруги через ЗАГС или суд. Также значительно возрастет плата за смену фамилии — с 1 600 до 5 000 рублей.
Женитьба в России останется значительно дешевле: госпошлина для заключения брака составляет 350 рублей.
За 11 месяцев 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 18 462 брака, в то время как количество разводов составило 11 831. В ноябре заключили брак 1 178 человек, а развелись 1 087.