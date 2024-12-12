Госдума повысила и ввела новые штрафы за нарушения ПДД

Превышение на 60−80 км/ч — 3,75 тыс. рублей вместо 3 тысяч. Если же водитель разгонится с превышением более чем на 80 км/ч, то штраф составит уже 7,5 тыс. рублей (вместо прежних 5 тысяч). Также за это правонарушение могут лишить удостоверения на шесть месяцев.