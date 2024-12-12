Новый мусоросортировочный комплекс появится в Арзамасе Нижегородской области. Проект обсудили генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава региона Глеб Никитин.
По словам Дениса Буцаева, проект важен для всех жителей юга области: мощность сортировки комплекса составит до 160 тысяч тонн в год, утилизации — 50 тысяч тонн в год, захоронения — 115 тысяч тонн в год.
Подготовка к строительству уже активно идет. РЭО предоставит льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта до конца года.