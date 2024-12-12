Лицензирование вывоза картофеля ввели в Беларуси

«Правительством в целях обеспечения в межсезонный период внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в полном объеме введено лицензирование вывоза картофеля», — сказано в сообщении пресс-службы.
Теперь вывоз из республики картофеля будет производиться только по разовым лицензиям вне зависимости от того, где данная продукция была выращена.
Разрешения будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли после согласования с Минсельхозпродом, областными исполнительными комитетами и Мингорисполкомом.
«Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии», — отметили в правительстве.
Ранее, в начале октября текущего года, белорусское правительство уже вводило лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука репчатого.
Белорусские власти планировали на межсезонный период заложить в стабфонды 121,1 тысячи тонн овощей и фруктов. Данного объема должно хватить для удовлетворения спроса на рынке внутри страны.