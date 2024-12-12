Автокриминалист Шелков: в России возродилась схема с автомобилями-распилами

В реальности, в Белоруссии эти иномарки на учете не стояли, а документы на них предоставляются поддельные. Более того в Белоруссии уже много лет с правым рулем машину вообще нельзя поставить на учет. Впрочем, через каких-то недобросовестных аффилированных должностных лиц эти автомобили все же получают официальный российский электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). По словам Шелкова, коварство этой схемы именно в том, что машина на какой-то момент получает легальный статус, а потом при проверке в ГИБДД эти поддельные документы всплывают, и у автомобиля аннулируют регистрацию и ЭПТС.