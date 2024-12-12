Белорусские власти запретили вывозить картофель из страны без лицензии

С момента вступления постановления в силу, вывозить картофель из Беларуси, независимо от того, где он был выращен, будет возможно только по лицензиям. Разовые лицензии на экспорт картофеля будет выдавать МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.