Белорусские власти запретили вывозить картофель из страны без лицензии

Белорусское правительство ввело лицензирование вывоза картофеля на три месяца, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Отмечается, что Совмин ввел лицензирование на вывоз картофеля. Лицензирование связано с обеспечением в межсезонный период внутреннего рынка сельхозпродукцией в полном объеме.
С момента вступления постановления в силу, вывозить картофель из Беларуси, независимо от того, где он был выращен, будет возможно только по лицензиям. Разовые лицензии на экспорт картофеля будет выдавать МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.
А определять возможность вывоза картофеля и принимать решение о возможности выдачи такой лицензии будут уполномоченные органы после оценки соотношения свободных ресурсов в Беларуси и потребностях в картофеле на момент согласования лицензии.
Кроме того, Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях.