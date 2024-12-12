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Белорусские власти запретили вывозить картофель из страны без лицензии

Совмин ввел лицензирование вывоза картофеля на три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Белорусское правительство ввело лицензирование вывоза картофеля на три месяца, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Отмечается, что Совмин ввел лицензирование на вывоз картофеля. Лицензирование связано с обеспечением в межсезонный период внутреннего рынка сельхозпродукцией в полном объеме.

С момента вступления постановления в силу, вывозить картофель из Беларуси, независимо от того, где он был выращен, будет возможно только по лицензиям. Разовые лицензии на экспорт картофеля будет выдавать МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

А определять возможность вывоза картофеля и принимать решение о возможности выдачи такой лицензии будут уполномоченные органы после оценки соотношения свободных ресурсов в Беларуси и потребностях в картофеле на момент согласования лицензии.

Кроме того, Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях.