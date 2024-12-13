Нацбанк ощутимо поднял курс доллара и курс евро на 13 декабря перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 13 декабря 2024 года, пятницу. В итоге перед выходными в Беларуси курс доллара и курс евро подросли, но снизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 13 декабря, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4850 белорусского рубля, 1 евро — 3,6638 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3486 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями, которые были установлены на четверг, 12 декабря, курс доллара и курс евро заметно выросли в валютной корзине, а курс российского рубля стал легче. Ощутимее других валют изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 13 декабря, пятницу, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США повышен на 0,0294 белрубля, курс 1 евро подрос на 0,0355 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0319 белрубля.
Между тем белорусские власти запретили вывозить картофель из страны без лицензии.