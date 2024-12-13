Сенат одобрил Закон о системе накоплений «Келешек»

Программа была разработана для выполнения поручений Президента, изложенных в его Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года. Основная модель «Келешек» будет работать на базе существующей Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), в рамках которой с 2013 года было открыто более 63 тысяч вкладов и 2,5 тысяч договоров страхования.
Особенностью системы является предоставление стартового образовательного капитала от государства: 60 МРП (221 520 тенге) для детей, которым исполнилось 5 лет, и 120 МРП (443 040 тенге) для детей-сирот. Ежегодно вкладчикам будет начисляться государственная премия в размере 5−7%.
Родители смогут открыть счета в банках второго уровня или страховых компаниях, участвующих в системе ГОНС. Для участия необходимо ежегодно вносить минимальный взнос: 12 МРП для детей из социально уязвимых слоёв населения и 24 МРП для остальных детей.
Накопленные средства можно будет потратить на оплату обучения в колледжах и вузах Казахстана и за рубежом. Если ребёнок получит грант, деньги можно использовать для получения другого образования, перевести третьему лицу, продолжить накопления, вложить в жильё или снять при наличии документа об образовании.
Программа также учитывает инвестиционный доход, государственные премии и стартовый капитал, что позволит родителям накопить средства для качественного образования или улучшения жилищных условий.