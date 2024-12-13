Сенат одобрил Закон о системе накоплений «Келешек»

Программа была разработана для выполнения поручений Президента, изложенных в его Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года. Основная модель «Келешек» будет работать на базе существующей Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), в рамках которой с 2013 года было открыто более 63 тысяч вкладов и 2,5 тысяч договоров страхования.