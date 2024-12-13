Генпрокуратура пришла за крупным дальневосточным портом

На Дальнем Востоке набирает обороты национализация — вслед за активами рыбопромышленников Дмитрия Дремлюги и Олега Кана, а также «Дальнегорского ГОКа» Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход Российской Федерации активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и «Камчатским морским пароходством». Рыночную стоимость сформированных активов ведомство оценивает в 16,7 млрд рублей, но, как показывает практика, реальные поступления в бюджет оказываются значительно ниже, сообщает ИА PrimaMedia.
Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте активов более 40 физических лиц и почти 50 предприятий. По версии надзора, это имущество контролируют бывший заместитель председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря, бывший заместитель министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимир Балакаев и депутат местного законодательного собрания, бизнесмен Александр Иванчей.
Иск зарегистрирован 9 декабря, предварительное заседание намечено на 27 декабря.
«Теневые миллиарды»
В материалах суда говорится, что Генпрокуратура требует обратить в доход РФ «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».
Ведомство установило, что Иванчей, Зубарь и Балакаев через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили. Это привело к тому, что они получали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля. Эта деятельность привела к получению дохода от предпринимательства. Генпрокуратура оценила рыночную стоимость сформированных активов в 16,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» (18+).
«Указанные действия Зубаря, Балакаева и Иванчея и иных связанных с ними физических и юридических лиц повлекли необоснованное ограничение конкуренции на рынке морских грузоперевозок, дискриминацию участников Северного завоза и неправомерное увеличение тарифов для организаций-потребителей и населения Камчатского края», — приводит суд позицию Генпрокуратуры РФ.
Предполагается, что после увольнения с государственной службы в апреле 2020 года Зубарь легализовал теневые доходы, приобретя «высоколиквидное имущество». Так, с июля 2020 года по май 2023 года он приобрел 13 объектов недвижимого имущества в Сочи совокупной площадью 2,373 тыс. кв. метров, которые оформил на себя и своих родственников.
Генпрокуратура также заявила о необходимости принятия обеспечительных мер, которые суд удовлетворил. Ведомство мотивировало ходатайство тем, что ответчики могут отчуждать имущество в пользу третьих лиц.
Так, суд наложил арест на имущество ответчиков и запретил совершение определенных действий. В частности, суд наложил арест на земельные участки, жилые и нежилые помещения в Петропавловске-Камчатском (в том числе имущество порта), селе Паратунка Камчатского края, а также жилые и нежилые здания в Сочи. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, связанное с ответчиками, причем часть из этих юрлиц уже ликвидирована.
Тем не менее суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество физлиц и юрлиц, запретил регистрационные действия с их недвижимостью; арестовал 100% долей в уставных капиталах всех юрлиц. Но останавливать производственные процессы в этих юрлицах суд тоже запретил.
Обеспечительные меры, в частности, наложены на 100% долей ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ООО «Автоагентство-Нави», ООО «Спутник», ООО «Свободный порт Камчатка», ООО «Хладокомбинат», ООО управляющая компания «Терминал», ООО «Терминал-Авто», ООО «Терминал-Восток», ООО «Терминал-Запад», ООО «Терминал-Палана», ООО «Терминал-Тигиль» и другие.
Основные активы.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камчатское морское пароходство» принадлежит Александру Иванчею (92,64% напрямую, 7,36% через подконтрольное ООО «Новкам»). Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии — между Владивостоком и Камчаткой (Петропавловск-Камчатский), Владивостоком и Сахалином (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто— и мототехники. Флот состоит из 8 судов. Выручка пароходства за 2023 год — 5,8 млрд рублей, чистая прибыль — 598,5 млн рублей.
Также Александр Иванчей является бенефициаром (55,23% напрямую) ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год. Выручка стивидора за 2023 год — 766,6 млн рублей, чистая прибыль — 154 млн рублей.
ООО «Камчатское морское пароходство» является учредителем ООО «Терминал Назимова» во Владивостоке, которое создавалось с прицелом на стивидорную деятельность в порту Владивосток.