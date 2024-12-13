Генпрокуратура пришла за крупным дальневосточным портом

Ведомство установило, что Иванчей, Зубарь и Балакаев через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили. Это привело к тому, что они получали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля. Эта деятельность привела к получению дохода от предпринимательства. Генпрокуратура оценила рыночную стоимость сформированных активов в 16,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» (18+).