Глава дирекции НИФИ: у россиян нет необходимости в купюре в 10 тысяч рублей

Банк России не будет в ближайшее время вводить купюру в 10 тысяч рублей. Причину озвучил в беседе с агентством «Прайм» руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.
По его словам, для такого решения есть две весомые причины. Во-первых, сейчас наблюдается активное снижение наличного оборота среди россиян. Уже более 90% операций проводится по безналичному расчету. Такая тенденция будет только укрепляться.
Также ЦБ нужно ограничивать крупные сделки, проводимые за наличные средства. Такие процедуры способны замаскировать сомнительные операции. Согласно нынешнему законодательству, о подобных сделках нужно уже сообщать в Росфинмониторинг.
«Было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать», — обратил внимание Сергейчик.
Ранее Центральный банк России отложил введение в оборот обновленных банкнот достоинством 10, 50 и 500 рублей до 2028 года, пересмотрев методологию их разработки. Эти купюры планировалось выпустить до 2025 года.