Названо, сколько зарабатывают финансовые аналитики в Челябинске

В Челябинске такому специалисту в настоящий момент работодатели максимум предлагают 160 тысяч рублей в месяц. Минимальный размер зарплат для финансового аналитика в южноуральском мегаполисе находится на уровне 50 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата в Челябинске по этой позиции равна 100 тысячам рублей. Для сравнения средние зарплаты финансовых аналитиков в Перми и Омске равны 95 тысячам рублей, в Екатеринбурге — 115 тысячам рублей, в Москве — 160 тысячам рублей.