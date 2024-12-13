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Названо, сколько зарабатывают финансовые аналитики в Челябинске

Новый срез на рынке труда показал, максимальные зарплатные предложения для финансовых аналитиков в транспортно-логистических компаниях в разных российских городах.

В Челябинске такому специалисту в настоящий момент работодатели максимум предлагают 160 тысяч рублей в месяц. Минимальный размер зарплат для финансового аналитика в южноуральском мегаполисе находится на уровне 50 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата в Челябинске по этой позиции равна 100 тысячам рублей. Для сравнения средние зарплаты финансовых аналитиков в Перми и Омске равны 95 тысячам рублей, в Екатеринбурге — 115 тысячам рублей, в Москве — 160 тысячам рублей.

Отметим, что средний возраст претендентов на данную позицию равен 43 годам. Больше половины из тех, кто ищет такую работу, являются представительницами прекрасного пола (53%). Практически все они имеют высшее образование (99%). Ради получения работы 33% кандидатов готовы сменить место жительства. Отметим, что исследование проводили специалисты сервиса SuperJob.

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