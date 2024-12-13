Экономист Остапкович назвал плюс роста ключевой ставки до 25% для россиян

Рост ключевой ставки до 25% станет преимуществом для россиян, если они будут хранить свои сбережения на депозитах. Об этом aif.ru заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Если ключевую ставку поднимут до 25%, то депозиты будут 25−26%. Надо срочно бежать в банк, желательно, в какой-нибудь крупный государственный, и класть деньги на квартал или лучше на полгода. Такого выигрыша по депозитам у нас не бывало никогда», — сказал эксперт.
При этом он добавил, что рост ключевой ставки может повлиять на рост цен.
«Повышение ставки влияет на инфляцию, кредиты для экономических агентов будут дороже, значит они должны их как-то отбивать. Они будут их отбивать или за счет роста производительности труда и модернизации своих предприятий, или за счет того, что будут закладывать эти издержки в цену», — заключил экономист.
Ранее Остапкович выразил мнение, что ключевая ставка в декабре вряд ли станет выше 23%.