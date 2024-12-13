Экономист Остапкович назвал плюс роста ключевой ставки до 25% для россиян

«Повышение ставки влияет на инфляцию, кредиты для экономических агентов будут дороже, значит они должны их как-то отбивать. Они будут их отбивать или за счет роста производительности труда и модернизации своих предприятий, или за счет того, что будут закладывать эти издержки в цену», — заключил экономист.