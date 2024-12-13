Иркутский завод полимеров произвел первые гранулы полиэтилена

Проект реализует в Усть-Куте Иркутская нефтяная компания, сообщает пресс-служба правительства региона. «Это знаковое событие, которое даст толчок развитию газохимической отрасли не только Иркутской области, но и всей страны. Продукция завода полимеров крайне востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Кроме того, введение в эксплуатацию завода полимеров в Усть-Куте позволит создать новые рабочие места на севере региона. Неоднократно обращал внимание на то, что правительство Приангарья уделяет большое внимание подготовке профессиональных кадров. Важно, чтобы на предприятии были привлечены трудовые ресурсы региона, наши студенты», — подчеркнул Игорь Кобзев.