Иркутский завод полимеров произвел первые гранулы полиэтилена

Проект реализует в Усть-Куте Иркутская нефтяная компания, сообщает пресс-служба правительства региона. «Это знаковое событие, которое даст толчок развитию газохимической отрасли не только Иркутской области, но и всей страны. Продукция завода полимеров крайне востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Кроме того, введение в эксплуатацию завода полимеров в Усть-Куте позволит создать новые рабочие места на севере региона. Неоднократно обращал внимание на то, что правительство Приангарья уделяет большое внимание подготовке профессиональных кадров. Важно, чтобы на предприятии были привлечены трудовые ресурсы региона, наши студенты», — подчеркнул Игорь Кобзев.
В рамках испытаний были успешно протестированы ключевые технологические системы, включая экструдер, компрессор рециклового газа и компрессор циркуляционного газа, необходимые для процесса полимеризации. Использование привозного сырья на этом этапе позволило оценить эффективность технологической цепочки и подтвердить ее готовность к приему собственного сырья на установку полиэтилен. «Производство первых гранул стало результатом слаженной работы всех подразделений завода — электриков, инженеров, специалистов механической службы, операционного блока, строителей, персонала, ответственного за пусконаладочные работы. Успешное тестирование оборудования подтверждает высокую готовность персонала к началу промышленной эксплуатации», — отметил начальник производства полиэтилена Иркутского завода полимеров Александр Лазарев.
Запуск завода запланирован на первое полугодие 2025 года. Иркутский завод полимеров — первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья — этана. Произведенный на Иркутском заводе полимеров полиэтилен может быть использован в разных отраслях, включая автомобилестроение, медицину, легкую промышленность и другие.
Иркутская нефтяная компания (ИНК) — один из независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания входит в топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» и топ-100 рейтинга работодателей hh.