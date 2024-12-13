Курсы валют на 13 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:03 аст 12 декабря составляла 72,94 доллара за баррель, что на 0,79% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1%, до 69,59 долларов за баррель. Негативными факторами для рынка стали прогноз Международного энергетического агентства и сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти, пишет Интерфакс-Казахстан. МЭА спрогнозировало избыток предложения нефти в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ продлить действие ограничений на ее добычу. Это противоречит ожиданиям Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), где прогнозируют превышение мирового потребления нефти над ее добычей на 100 тыс. баррелей в сутки в следующем году.