Курсы валют на 13 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:03 аст 12 декабря составляла 72,94 доллара за баррель, что на 0,79% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1%, до 69,59 долларов за баррель. Негативными факторами для рынка стали прогноз Международного энергетического агентства и сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти, пишет Интерфакс-Казахстан. МЭА спрогнозировало избыток предложения нефти в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ продлить действие ограничений на ее добычу. Это противоречит ожиданиям Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), где прогнозируют превышение мирового потребления нефти над ее добычей на 100 тыс. баррелей в сутки в следующем году.
Металлы: рост цен на золото продолжится в следующем году, но будет более медленным относительно рекордных показателей 2024 года, следует из прогноза Всемирного совета по золоту (WGC), пишет 1prime.ru. «Потенциал роста может быть связан с более высоким, чем ожидалось, спросом со стороны центральных банков… И наоборот, изменение денежно-кредитной политики, ведущее к повышению процентных ставок, скорее всего, принесет проблемы», — говорится в исследовании. На 20:35 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,84%, до 2 706,04 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:13 аст bitcoin торговался по 101 570,38 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,60%, а ее капитализация составила 2,010 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 945,31 доллар, повысившись в цене на 3,51%. Капитализация этой криптовалюты составила 475,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,65 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 13 декабря. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 12 декабря, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 12 декабря.
1 австралийский доллар 334,92 тенге.
1 азербайджанский манат 308,5 тенге.
10 армянский драм 13,44 тенге.
1 белорусский рубль 160,1 тенге.
1 бразильский реал 87,82 тенге.
10 венгерских форинтов 13,42 тенге.
1 гонконгский доллар 67,25 тенге.
1 грузинский лари 186,75 тенге.
1 датская крона 73,61 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,37 тенге.
1 доллар США 522,91 тенге.
1 евро 548,85 тенге.
1 индийская рупия 6,16 тенге.
1000 иранский риал 12,5 тенге.
1 канадский доллар 369,7 тенге.
1 китайский юань 71,97 тенге.
1 кувейтский динар 1700,74 тенге.
1 кыргызский сом 6,02 тенге.
1 малазийский ринггит 117,91 тенге.
1 мексиканский песо 25,99 тенге.
1 молдавский лей 28,79 тенге.
1 норвежская крона 47,08 тенге.
1 польский злотый 128,33 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,2 тенге.
1 российский рубль 5,05 тенге.
1 СДР 686,81 тенге.
1 сингапурский доллар 389,04 тенге.
1 таджикский сомони 48,24 тенге.
1 тайский бат 15,48 тенге.
1 турецкая лира 14,99 тенге.
100 узбекских сумов 4,08 тенге.
1 украинская гривна 12,55 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 666,14 тенге.
1 чешская крона 21,9 тенге.
1 шведская крона 47,67 тенге.
1 швейцарский франк 589,73 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,66 тенге.
100 южнокорейских вон 36,54 тенге.
1 японская иена 3,43 тенге.