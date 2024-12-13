3,5 млрд рублей выделят на развитие АПК в Челябинской области

Объём финансирования в сфере сельского хозяйства Челябинской области ко второму чтению бюджета вырос на 521 млн рублей и составил свыше 3,5 млрд рублей. Соответствующие поправки в законопроект одобрил комитет по аграрной политике, сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
Уточняется, что на 198 млн рублей выросло финансирование по программе «Комплексное развитие сельских территорий». На её реализацию запланированы более 465 млн рублей, большая часть этих денег пойдёт на развитие транспортной инфраструктуры.
Расходы на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» выросли на 322 млн рублей и составили 3,45 млрд рублей. Средства направят на поддержку фермеров и сельхозпредприятий в животноводческой сфере, а также на возмещение затрат на производство овощей и зерна, модернизацию объектов агропромышленного комплекса и прочие расходы.
До 750 млн рублей выросло финансирование госпрограммы о развитии лесного хозяйства региона, прибавка составила 547 млн рублей. Эти деньги пойдут на охрану лесов и тушение пожаров, систему видеомониторинга, восстановление посадок и другие мероприятия.