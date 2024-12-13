3,5 млрд рублей выделят на развитие АПК в Челябинской области

Расходы на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» выросли на 322 млн рублей и составили 3,45 млрд рублей. Средства направят на поддержку фермеров и сельхозпредприятий в животноводческой сфере, а также на возмещение затрат на производство овощей и зерна, модернизацию объектов агропромышленного комплекса и прочие расходы.