ИЭСК собирается судиться с губернатором Приангарья

Пресс-служба правительства области прокомментировала данный иск.
Все регионы России должны определить СТСО до 5 сентября 2024 года. Приангарье этого до сих пор не сделало, а между тем СТСО должна будет обеспечить стабильность подачи электроэнергии на следующие пять лет. ИЭСК подала все документы, вот только возникли сомнения в акционерах компании и её управляющих органах.
«Сложившаяся международная обстановка придает особое значение критерию не нахождения СТСО под контролем иностранного инвестора (иностранного лица, группы лиц) в соответствии с признаками, предусмотренными частями 1 — 2.1 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”. В настоящее время ФАС проводится дополнительная проверка наличия признаков нахождения АО “ИЭСК” под контролем иностранного инвестора», — сообщила пресс-служба правительства.
В компетентные органы направлены соответствующие запросы. В случае нахождения компании под контролем иностранного инвестора она не сможет не только стать системообразующей территориальной сетевой организацией, но и не сможет работать в качестве территориальной сетевой организации.