ИЭСК собирается судиться с губернатором Приангарья

Все регионы России должны определить СТСО до 5 сентября 2024 года. Приангарье этого до сих пор не сделало, а между тем СТСО должна будет обеспечить стабильность подачи электроэнергии на следующие пять лет. ИЭСК подала все документы, вот только возникли сомнения в акционерах компании и её управляющих органах.