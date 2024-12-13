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Больше трехсот единиц техники вывели на уборку снега на уральских дорогах

За ночь в Свердловской области выпало до 5 сантиметров осадков.

За прошедшую ночь в центральной части Среднего Урала выпало до пяти сантиметров снега. Как отметили в региональном Управления автомобильных дорог, с вечера 12 декабря на трассы было выведено более 330 единиц техники: 222 комбинированных дорожных машин, 18 автомобилей с отвалом, 41 автогрейдер и 50 единиц прочей техники.

«Использовано 7 900 тонн пескосоляной смеси и 212 тонн песка. В настоящее время на дорогах области с последствиями снегопада борются около 250 единиц снегоуборочной техники», — сообщили в департаменте информполитики.

Ожидается, что в течение сегодняшнего дня в Свердловской области выпадет до семи сантиметров снега.

ЖКХ