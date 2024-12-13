Заммэра Екатеринбурга назвал причину дефицита водителей общественного транспорта

По его словам, они вернутся обратно в город после завершения строительства участка через год или два. Сейчас в Екатеринбурге ощущается «большой дефицит» не только водителей, но и механизаторов, однако сокращения недостатка кадров ждут, в том числе, после перевода всего общественного транспорта на систему брутто-контрактов.