Узбекистан доведет экспорт текстильной продукции до $4 млрд в 2025 году

«Однако в нынешнее сложное время ситуация на внешних рынках быстро меняется. Это привело к снижению экспортных цен: на пряжу — на 9%, на ткани — на 15%, на готовую продукцию — на 13%. Кроме того, на основных направлениях экспорта наблюдается снижение спроса на готовую продукцию».