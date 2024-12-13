Суд аннулировал контракт на строительство «Поздеев Центра» в Красноярске

В Красноярске суд оставил без изменений решение о признании недействительным контракта на строительство «Поздеев Центр» (названный так в честь выдающегося земляка-художника Андрея Поздеева).
Как сообщили в региональной прокуратуре, в феврале 2023 года краевое УКС заключило контракты на строительство центра креативных индустрий с компанией «Промстройинвест», которое должно было подготовить рабочий проект, провести инженерные изыскания и построить здание за 1,7 миллиарда рублей.
— Региональное правительство необоснованно ограничило конкуренцию в правовых актах, заключение контракта с единственным поставщиком не было связано с защитой национальных интересов страны, срочность отсутствовала, — говорят в надзорном ведомстве.
Заключение контракта с «Промстройинвестом» лишило возможности других предпринимателей участвовать в торгах. В итоге прокурор Роман Тютюник обратился в суд с требованием признать договор недействительным. Иск был удовлетворен.
Фирма с решением суда не согласилась и обжаловала его, сославшись на правомерность своих действий. Однако третий Арбитражный апелляционный суд отклонил доводы застройщика и только снизил сумму процентов за пользование чужими деньгами.
Решение уже вступило в законную силу.