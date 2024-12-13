Пермский хоккейный клуб ликвидировал дочернюю компанию

Запись об этом внесена в ЕГРЮЛ 11 декабря.
Напомним, ХК «Молот» зарегистрировал дочернюю компанию минувшей весной. Уставный капитал ООО составил 10 тыс. руб. Вид деятельности — организация отдыха и развлечений. При регистрации директором ООО был указан Дамир Гараев, заместитель гендиректора хоккейного клуба по юридическим вопросам.
Тогда в ХК «Молот» пояснили «Ъ-Прикамье», что компания создана для помощи клубу в получении дополнительных доходов. Сейчас «Молот» ведет хозяйственную деятельность в статусе общественной организации, в рамках которой невозможно оказание некоторых видов коммерческих услуг.
Ранее в клубе уточняли, что цели по привлечению дополнительных доходов остаются, но они будут зарабатываться в рамках основного юрлица команды.