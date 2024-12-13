Пермский хоккейный клуб ликвидировал дочернюю компанию

Тогда в ХК «Молот» пояснили «Ъ-Прикамье», что компания создана для помощи клубу в получении дополнительных доходов. Сейчас «Молот» ведет хозяйственную деятельность в статусе общественной организации, в рамках которой невозможно оказание некоторых видов коммерческих услуг.