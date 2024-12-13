В Екатеринбурге улицу Татищева изменят ради озера Малая Здохня

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Улица Татищева будет проложена так, чтобы она огибала озеро Малая Здохня. Сам водоем собираются очистить, благоустроить, чтобы это место стало рекреационной зоной.
На озере есть краснокнижные кувшинки. Специалисты Дендропарка пересадили несколько штук, чтобы сберечь редкие растения.
Всего же в рамках развития улично-дорожной сети микрорайона ВИЗ планируется построить 5500 метров дорог и 2880 метров трамвайной линии.
«МК-Урал» в начале ноября писал, что прошли общественные обсуждения по очистке озера Здохня. Водоем планируют избавить от 605 000 кубометров донных отложений. Проект реализуют с помощью декантерных центрифуг.
По итогам обсуждений проект очистки одобрен горожанами. Работы продлятся от 15 месяцев до трех лет.