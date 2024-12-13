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Семьи Ростовской области смогут получать остаток регионального маткапитала

Семьи Дона смогут получить остаток регионального маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области семьи смогут получать остаток регионального маткапитала. Об этом сообщили на сайте регионального заксобрания.

Согласно опубликованной информации, комитет парламента Ростовской области по соцполитике одобрил и рекомендовал к принятию законопроект, по которому многодетные семьи смогут получать остаток средств регионального материнского капитала.

По словам председателя комитета Елены Елисеевой, у многих многодетных семей после расходования регионального материнского капитала остались незначительные суммы.

— В среднем это 6 тыс. руб. И семей таких у нас достаточно много — почти 2 тыс. , — сообщила Елена Елисеева.

Если изменения примут, то семьи смогут получать оставшиеся средства.