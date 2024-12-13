Стало известно, сколько средств находится на счетах жителей Башкирии

Сумма вкладов граждан выросла на четверть (26%) от ноября 2023-го. Годом ранее приток составил 23%.
Суммы на счетах организаций к 1 ноября выросли на 41% до 99 млрд руб. выросли. Тогда как год назад объёмы их депозитов уменьшились на треть.
Таковы данные Нацбанка РБ из декабрьского выпуска доклада Банка России «Региональная экономика». В целом в октябре-ноябре из-за высоких цен рост потребительской активности замедлился, а сберегательные настроения усилились, отмечают аналитики.
Растущие ставки, с одной стороны, привлекают всё больше средств во вклады, с другой — замедляют кредитование физлиц.
Так, объём потребкредитов увеличился за год на 18% до 495 млрд руб., а годом ранее — на 20%. Ипотека выросла на 15% до 597 млрд руб. против прошлогодних 40%.
Динамика кредитования республиканского крупного бизнеса росла высокими темпами вплоть по октябрь — на 1 ноября портфель вырос на 44% до 608 млрд руб. Годом ранее рост составил лишь 2%. Однако, по оперативным данным, в ноябре кредитование юрлиц начало замедляться, отметили в Нацбанке Башкирии.