Система эскроу: узбекистанцам гарантируют защиту денег при покупке жилья

Как отмечалось, в зарубежном опыте зарекомендовала себя система эскроу. Согласно этой модели, для каждого строительного объекта будет открыт эскроу-счет в коммерческом банке на основании договора между заказчиком и банком. Расчеты за недвижимость будут проводиться через этот счет. Из аккумулированных на счету средств коммерческие банки смогут предоставлять заказчику кредиты по пониженной ставке.