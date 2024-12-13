Система эскроу: узбекистанцам гарантируют защиту денег при покупке жилья

На сегодняшний день население республики превысило 37 миллионов человек. Только за этот год создано 215 тысяч новых семей, что значительно увеличивает спрос на жилье.
В нынешнем году будут сданы в эксплуатацию многоэтажные дома на 100 тысяч квартир. На следующий год запланировано строительство домов на 120 тысяч квартир.
Было отмечено, что на фоне повышенного спроса в этой сфере появилась недобросовестная предпринимательская деятельность. Отсутствие упорядоченной системы платежей, цифровизации и прозрачности создает благоприятные условия для злоупотреблений.
«Многие граждане передают средства за новое жилье напрямую застройщикам, минуя банки, что способствует увеличению теневого сектора. Нередко сроки сдачи жилья затягиваются, а внесенные средства оказываются замороженными. Договоры долевого участия зачастую не регистрируются официально и составлены так, что служат интересам недобросовестных застройщиков».
В связи с этим на совещании 23 сентября Президент поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья. На презентации были рассмотрены соответствующие предложения.
Как отмечалось, в зарубежном опыте зарекомендовала себя система эскроу. Согласно этой модели, для каждого строительного объекта будет открыт эскроу-счет в коммерческом банке на основании договора между заказчиком и банком. Расчеты за недвижимость будут проводиться через этот счет. Из аккумулированных на счету средств коммерческие банки смогут предоставлять заказчику кредиты по пониженной ставке.
«После завершения строительства средства с эскроу-счета покупателя переводятся на счет девелоперской организации. В случае невыполнения застройщиком своих обязательства эти средства возвращаются владельцу. На средства, находящиеся на эскроу-счете, не может быть обращено взыскание».
Президент одобрил предложения и дал указания разработать правовую базу системы, а также интегрировать ее в министерства и ведомства, связанные со сферой строительства.