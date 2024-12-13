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Суд начал банкротство ключевого дорожного подрядчика Екатеринбурга

Арбитражный суд Свердловской области запустил процедуру банкротства компании «УралДорТехнологии», которая является главным дорожным подрядчиком Екатеринбурга и региона. На предприятии, согласно данным картотеки, введена процедура наблюдение.

ЕАН писал, что заявление о банкротстве дорожного подрядчика подала компания «Уралтермопласт-строй». Контрагент после решения арбитражного суда не может добиться от ремонтно-строительной компании выплаты долга в 6,8 млн рублей за поставленную продукцию. «Уралтермопласт-строй» выпускает пешеходные ограждения, шумозащитные экраны и остановочные комплексы.

ЕАН рассказывал, что компания «УралДорТехнологии» минувшим летом провалила сроки ремонтов в центре Екатеринбурга, на улицах Бориса Ельцина и Малышева. В прошлом проблемы были с дорогами в микрорайоне Солнечный. Тогда дело дошло до прокурорской проверки. Также мы рассказывали, что фирма была замешана в крупных коррупционных скандалах и довела до суда двух министров.