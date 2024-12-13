Собянин рассказал о развитии трамвайной сети Москвы

«Трамвайная сеть Москвы в ближайшие годы будет развиваться. Один из ключевых проектов — запуск первого в России беспилотного трамвая. Испытания уже идут: трамвай проехал больше 2,4 тыс. км с пассажирами и без, ни разу не нарушив ПДД. Во время поездок в городе движение трамвая страхует водитель. Ожидаем, что к концу 2025 года трамвай начнет курсировать в полностью беспилотном режиме с пассажирами на маршруте», — говорится в сообщении.