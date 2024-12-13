Собянин рассказал о развитии трамвайной сети Москвы

«Трамвайная сеть Москвы в ближайшие годы будет развиваться. Один из ключевых проектов — запуск первого в России беспилотного трамвая. Испытания уже идут: трамвай проехал больше 2,4 тыс. км с пассажирами и без, ни разу не нарушив ПДД. Во время поездок в городе движение трамвая страхует водитель. Ожидаем, что к концу 2025 года трамвай начнет курсировать в полностью беспилотном режиме с пассажирами на маршруте», — говорится в сообщении.
По словам мэра, также планируется: строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара; восстановление трамвайной линии на ул. Трифоновская до Рижской площади; покупка около 100 современных трамваев, чтобы полностью завершить обновление парка.
«Сейчас в Москве почти 420 км трамвайных путей и 35 маршрутов. Каждый день пассажиры совершают около 700 тыс. поездок. Начиная с 2010 года реконструированы 96% путей. В сентябре открыли новую трамвайную линию на ул. Сергия Радонежского и организовали маршрут № 2. За последнее время закупили порядка 500 современных трамвайных вагонов», — добавил Собянин.