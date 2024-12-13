В Новороссийске проведут взрывные работы на цемзаводе 13 декабря

В Новороссийске проведут взрывные работы на цементном заводе 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Работы запланированы в двух карьерах. Их планируют провести с 12:00 до 17:00.
Жителей просят сохранять спокойствие.
Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на цемзаводе.
В Новороссийске проведут взрывные работы на цементном заводе 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Работы запланированы в двух карьерах. Их планируют провести с 12:00 до 17:00.
Жителей просят сохранять спокойствие.