Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске проведут взрывные работы на цемзаводе 13 декабря

Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на цемзаводе.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске проведут взрывные работы на цементном заводе 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Работы запланированы в двух карьерах. Их планируют провести с 12:00 до 17:00.

Жителей просят сохранять спокойствие.