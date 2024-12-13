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В Екатеринбурге водителям автобусов снова поднимут зарплаты

Вице-мэр Екатеринбурга пообещал еще одно повышение зарплаты водителям автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков анонсировал еще одно повышение зарплат для водителей автобусов. Об этом сообщили в эфире «ОТВ-Екатеринбурга».

Увеличить оплату труда водителям позволит процесс перехода на систему брутто-контрактов. Также это поможет сократить дефицит работников в сфере.

— Мы увеличиваем стоимость одного километра проезда. Это позволит еще повысить зарплаты, сократить дефицит, отремонтировать технику и закупать новую. Но самое главное, это эффективность графика выхода транспорта на линию, — рассказал Андрей Корюков.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге максимальная оплата труда водителей автобусов после транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей.

— Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140 000 рублей и 107 000 — для водителей троллейбусов, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.