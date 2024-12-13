В Екатеринбурге водителям автобусов снова поднимут зарплаты

— Мы увеличиваем стоимость одного километра проезда. Это позволит еще повысить зарплаты, сократить дефицит, отремонтировать технику и закупать новую. Но самое главное, это эффективность графика выхода транспорта на линию, — рассказал Андрей Корюков.