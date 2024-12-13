Новый троллейбус на автономном ходу доставили в Хабаровск

Очередной современный троллейбус на автономном ходу доставили накануне в Хабаровск — он был ранее приобретён благодаря поддержке губернатора региона Дмитрия Демешина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», машина доставлена грузовым автомобилем прямиком из города Владимир. В ближайшее время в городе ждут поступление ещё семи таких троллейбусов.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, новая машина выйдет на линию сразу после технического осмотра, тестирования и проведения необходимых регистрационных процедур. На транспортное средство уже есть планы — он дополнит новый городской маршрут № 4, запущенный в декабре текущего года. Кроме того, туда же направят ещё одну машину из ожидающейся партии.
— Мы дополним маршрут № 4, добавим на него ещё две машины. Также планируем заменить старые троллейбусы маршрута № 1. Что касается остальных машин, будем рассматривать ряд других направлений, полезных для хабаровчан. Новые троллейбусы получили положительные отзывы от горожан, — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Ощановский.
Отметим, что владимирские троллейбусы позволяют продолжать движение без подключения к контактной сети на расстояние до 30 километров. Машины оборудованы отопителями, кондиционерами, информационными табло и портами для зарядки носимых электронных устройств. Транспорт позволяет обслуживать маломобильные группы граждан — там установлены аппарель для заезда колясок, а также смонтированы световая и звуковая сигнализация для вызова водителя.
— Троллейбусы оборудованы автоматической системой обнаружения и тушения пожара и спутниковой системой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» с наличием тревожной кнопки. Автономного хода у них хватает, чтобы проходить большое расстояние. После возвращения на участок с электросетью новые троллейбусы достаточно быстро заряжают батарею от сети для того, чтобы в дальнейшем ехать на автономном ходу, — отметил Владимир Ощановский.
Напомним, что новый троллейбусный маршрут № 4 начинает от Комсомольской площади, откуда следует по улицам Муравьёва-Амурского и Карла Маркса. Затем с развязки троллейбус сворачивает на улицу Большую, и далее уже без подключения к проводам идёт в северном направлении по улицам Шелеста, Тихоокеанской, Победы мимо больницы им. Войно-Ясенецкого до остановки общественного транспорта «Онкоцентр» на улице Воронежской. После этого транспорт, согласно маршруту, отправляется на улицу Трёхгорную и Тихоокеанскую, и движется в обратном направлении.
Сейчас на этой линии работают два троллейбуса и четыре сменяющих друг друга водителя. Каждая машина пока выполняет по несколько рейсов в день: от остановки «Комсомольская площадь» отправление в 07:08, 15:31, 16:29, от остановки «Онкоцентр» — 07:26, 08:00, 16:23, 17:20.