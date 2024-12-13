Новый троллейбус на автономном ходу доставили в Хабаровск

Напомним, что новый троллейбусный маршрут № 4 начинает от Комсомольской площади, откуда следует по улицам Муравьёва-Амурского и Карла Маркса. Затем с развязки троллейбус сворачивает на улицу Большую, и далее уже без подключения к проводам идёт в северном направлении по улицам Шелеста, Тихоокеанской, Победы мимо больницы им. Войно-Ясенецкого до остановки общественного транспорта «Онкоцентр» на улице Воронежской. После этого транспорт, согласно маршруту, отправляется на улицу Трёхгорную и Тихоокеанскую, и движется в обратном направлении.